استمرار حركة الملاحة بالبرلس وطوارئ بكفر الشيخ لمواجهة عاصفة «ياسمين»

انطلقت المراكب في رحلات صيد من ميناء الصيد بالبرلس بمياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلج، وذلك بعدما شهدت حالة الطقس في كفر الشيخ استقرارا لليوم الثالث على التوالي.

ومازالت غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية بمراكز المدن في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس، لمواجهة أي تغييرات في حالة الطقس.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية، فمن المتوقع اليوم الأحد أن تشهد محافظة كفر الشيخ أمطارا خفيفة إلى متوسطه الشدة على مناطق متفرقة بنسبة 40 - 50% تقريبا، كما تنشط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها من 50 - 60 كم / ساعة، فضلا عن ارتفاع الموج على البحر المتوسط 2 - 2.5 متر تقريبا.

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة العاصفة «ياسمين»

وتستمر محافظة كفر الشيخ في رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات لمواجهة العاصفة «ياسمين»، بعدما حذرت هيئة الأرصاد من عدم استقرا الطقس، كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية، كما ينتشر رؤساء الوحدات المحلية في الشوارع لرفع مياه الأمطار خاصة من امام المدارس تزامنا مع امتحانات مختلف السنوات الدراسية بكافة المراحل التعليمية، ويجرى شفط آثار مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وامام المجمعات الخدمية لتسيير حركة المواطنين.

كما دفعت الوحدات المحلية بكافة معدات وعمال النظافة إلى الشوراع لرفع آثار الأمطار وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.