استشاري مناعة بجامعة بريطانية: نتمنى أن يكون «أوميكرون» نهاية الجائحة

أكد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام البريطانية، أنّ الآمال تذهب الآن إلى أن تكون سلالة أوميكرون، هي نهاية وباء كورونا، مشيراً إلى أنها سريعة الانتشار، حيث أن الجيل الجديد منها يسبب إصابات بنسبة تزيد عن 50% مقارنةً بالسلالة القديمة، منوهاً إلى تسجيل 90 ألف إصابة يومياً، وأنّ أعراض الإصابة بالمتحور الجديد ليست شديدة كما كان في السلالات القديمة .

الشربيني: نخشى من التحورات الخطيرة..وجميع اللقاحات فعالة ضد فيروس كورونا

وأضاف استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السلالة ab2 من أوميكرون، ليست خطيرة، محذراً من التهاون في التعامل مع الإصابة: «من الممكن أن يتحور الفيروس إلى سلالة خطيرة تؤثر على صحة المواطنين وتقاوم اللقاحات».

يجب الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس

وأكد استشاري المناعة، أنّ جميع اللقاحات تعمل حالياً بكفاءة عالية تجاه الفيروس والسلالات الموجودة ولا توجد أي مشكلة بشأنها حتى الآن، منوها إلى أنّ الدراسات العلمية أثبتت أن من حصلوا على الجرعة الثالثة المعززة لديهم مناعة تصل لـ 90% ضد المرض والإصابة مرة أخرى، وحال الإصابة تكون الأعراض خفيفة جداً، مناشداً المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.