هل ظهرت متحورات جديدة لكورونا في مصر؟.. العليا للفيروسات تجيب

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة اكتشاف طفرات جديدة ومتحورات لفيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال الفترة الحالية، دون المعلن عنها الفترة الماضية، والتي كان آخرها «أوميكرون».

لا طفرات أو متحورات جديدة لكورونا

قال حاتم: «لم يتم اكتشاف أي طفرات جديدة خطرة، أو متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بعد الكشف عن سلالة أوميكرون»، مؤكدا أن الوضع الحالي مستقر، ولم يعلن رسميا عن أي تطورات وبائية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول مؤخرا، أنباء غير موثقة أو مستندة إلى أي جهة ذات صلة، عن ظهور طفرات وسلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر، رغم عدم الإعلان عن أي تحورات جديدة على مستوى العالم.

غالبية إصابات كورونا حاليا من سلالة أوميكرون

أضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعامل والمراكز البحثية التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة، تتابع عن كثب وتترصد فيروس كورونا، لمتابعة أي نشاط للفيروس واكتشافه، منوها إلى أن العمل يجري على قدم وساق لمواجهة المرض، سواء من خلال الدراسات العلمية والبحثية أو الاستعداد بمختلف القطاعات.

وأكد حاتم، أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا في مصر حاليا من سلالة أوميكرون، لافتا إلى أن نسب الإشغالات بمستشفيات العزل خلال الفترة الحالية، ارتفعت بنسب بسيطة في مختلف الأماكن المخصصة، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالحالة الوبائية بمختلف القطاعات، وأنه لا توجد أي أزمات أو مشكلات في هذا الشأن.

يجب الإسراع في الحصول على لقاح كورونا

ناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من الإصابة بالمرض، والسرعة للحصول على لقاح كورونا، لمن لم يحصل التطعيم، وأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية، لمن حصل على الجرعتين، مؤكدا أن خير وقاية من المرض، تكون عن طريق التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.