«الصحة» تكشف سبب تخفيض أسعار مسحات كورونا: حرص من الدولة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، السبب وراء تخفيض أسعار مسحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ ذكر أن الأمر جاء جاء نتيجة لتخفيض الأسعار الخاصة به عالميًا، فضلًا عن حرص الدولة المصرية لتقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري والمقيم على أرضها بسعر مناسب وجودة عالية، مؤكدًا أن الفحوصات متاحة وجيدة ودقيقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة «MBC مصر».

انخفاض أعداد الحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، أن أعداد الحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا انخفضت، وكذلك الحالات التي تحتاج للمستشفيات، مستدلًا على ذلك بخفض أعداد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة لـ15 مستشفى، أما المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي فوصلت لـ16 مستشفى، وذلك بعد أن كانت عدد المستشفيات الخاصة بالعزل في الموجات الأولى لكورونا وصلت لـ36 مستشفى، موضحًا أنه لا يمكن الجزم خلال الفترة الحالية أن ما نمر به هو ذروة الموجة الخامسة.

ما زال هناك ارتفاع في عدد الحالات المصابة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه ما زال هناك ارتفاع في عدد الحالات المصابة، ونعرف الذروة عندما يكون لدينا ثبات في الأرقام ثم تنخفض، كما أن إتاحة الفحوصات بسعر قليل تجعل المواطنين أكثر اطمئنانا وحرصا في التعامل مع الإصابة، ولا نعرف ذروة الإصابات إلا إذا كان هناك انخفاض في الإصابات والآن لدينا زيادة في أعداد الإصابات، ونعرف الذروة عند الثبات في الإصابات والبداية في الانخفاض.