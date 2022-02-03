ذكرى وفاة أم كلثوم.. تمر السنوات وتبقى كوكب الشرق (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى وفاة أم كلثوم.. تمر السنوات وتبقى كوكب الشرق»، حيث برزت موهبتها منذ الصغر، وبدأت تكتسب شهرة واسعة بقريتها وبمدينة السنبلاوين والقرى المجاورة، حتى وصلت إلى القاهرة، وبدأت انطلاقتها الكبرى عام 1922م.

الغناء على خشبة المسرح

وجاء في التقرير، أنّ أم كلثوم غنّت على خشبة مسرح رمسيس وحديقة الأزبكية، وصدرت لها أول أسطوانة بعنوان «وحقك أنت المنى والطلب» وحققت نجاحا كبيرا، وبمرور الأيام أصبحت هي المطربة المفضّلة في بيوت الأثرياء والفقراء.

بزوغ نجم «الست»

وتابع التقرير: «بزغ نجمها في الوسط الفني وأُطلق عليها العديد من الألقاب، منها سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق والست وشمس الأصيل، وتعد أم كلثوم من أبرز مغنيي القرن العشرين، حيث وقفت على أكبر مسارح العالم، وكانت هي أول من غنى في الإذاعة المصرية بعد إنشائها».

وأوضح التقرير، أنّ أم كلثون قدّمت للسينما 6 أفلام مهمة، هي: «وداد، نشيد الأمل، دنانير، سلامة، عايدة، وفاطمة»، وكانت إلى جانب جمال صوتها وحضورها الكبير، تمتلك الذكاء الذي يؤهلها للعبور إلى قلوب الناس، ونجحت في استثمار هذه الموهبة في اختيار كلمات وألحان رائعة.

وأتمّ التقرير: «صنعت (الست) مجدا كبيرا، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في مسيرتها الفنية، مثل أحمد رامي وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب وزكريا أحمد ورياض القصبجي ومأمون الشناوي، وقدّمت معهم أعمالا أشبه بالجواهر الخالدة، منها سيرة الحب وألف ليلة وليلة وأنت عمري وأنساك».