مسابقة للأزهر تشترط تسجيل مقاطع لـ«أم كلثوم وحليم ووردة» والجامعة ترد

أثار إعلان إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر عن شروط الاشتراك في فريق الكورال في الجامعة، ومهرجان «إبداع 10»، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شملت الشروط تقديم مقاطع موسيقية وصوتية لأغاني حديثة وقديمة، من بينها أغنيات للسيدة أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مسابقة إبداع والمشاركة بالغناء وإلقاء الشعر والمراسل الاذاعي والتليفزيوني ليست المرة الأولى ولكنها بدأت منذ عدة سنوات، وفازت فيها جامعة الأزهر بالغناء الجماعي، مشيرا إلى أن الملحن حلمي بكر اشاد بطالبات جامعة الازهر وأدائهم في الغناء والانشاد البنات عندنا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر، اعلنت للطلاب والطالبات الراغبين بالاشتراك في فريق الكورال بالجامعة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع 10، الحضورغدا الإثنين، الساعة العاشرة صباحا بالإدارة، ووضعت إدارة رعاية الشباب شروط التقدم وهو أن يؤدي الطالب أو الطالبة مقطوعتين الأولى اختياري (يفضل أن تكون من الأعمال الحديثة)، والثانية من أعمال المطربين الآتى أسماؤهم: "أم كلثوم - وردة - محمد عبدالوهاب - عبد الحليم حافظ".

أحسن مغني

وأضاف زارع ، أن جامعة الأزهر فازت في العام قبل الماضي بجائزة أحسن مغني في الغناء الفردي والانشاد الديني، مؤكدا أن جامعة الازهر اكتسحت في عدد من أفرع مسابقة إبداع منها المراسل الاذاعي والمراسل التليفزيوني، فالأزهر به الكثير من الابداعا فيها.

مسابقة حفظ وقراءة القرآن الكريم

وأكد أن حفظ القرآن الكريم والتجويد يميز طلاب الأزهر في الصوت والمقامات،لافتا إلى أن ميزة الطالب الازهري منفتح على الثقافات المتعددة وبيعطي له كثير من الكاريزما وجعله يتمكن في الكثير من الابداعات.

شروط مسابقة الغناء في جامعة الأزهر

وعن من ينتقد مشاركة جامعة الأزهر في مسابقات الغناء، رد زارع، قائلا: «نقبل كل ما هو حلال ولا يحرم حلالا، ونرفض كل ما هو حرام وكل ما يحرم الحلال فما يتفق مع الفترة وصحيح الدين، فمجالات الابداع تترعرع في جامعة الازهر، ولدينا مواهب عديدة في كلية تربية فنية في الازهر، وكذلك الابداع الرياضي والشعراء، لافتا إلى أن كلية تربية رياضية للبنات لاقت اقبالا كبيرا من الطلاب.