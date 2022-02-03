«عمال مصر» يتمنى الشفاء العاجل لمصابي حادث بلبيس: نتابع تعويض المتضررين

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أمنياته بالشفاء العاجل لـ16 عاملا أُصيبوا إثر انقلاب أتوبيس داخل المنطقة الصناعية في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنّ مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، يتابع مستجدات الحادث، وتعويض العمال من صاحب العمل.

حادث المنطقة الصناعية في بلبيس بمحافظة الشرقية

ووقع الحادث بحسب بيان عن اتحاد عمال مصر، داخل المنطقة الصناعي في مدينة بلبيس بالشرقية، على طريق (مشتول السوق - المنيّر)، بدائرة مركز مشتول السوق، وأُصيب العمال بإصابات مختلفة، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

علاج 8 حالات قبل وصولها للمستشفى المركزي

وتابع اتحاد عمال مصر، أنّ سيارات الإسعاف اتجهت فورًا إلى مكان الحادث، ونجحت في علاج 8 حالات قبل وصولها إلى المستشفى المركزي بدائر مشتول السوق، ونقل باقي المصابين لتلقي الخدمة العلاجية.

وأوضح الاتحاد، أنّ حالة العمال مستقرة، وإصاباتهم تراوحت بين كسور وكدمات مختلفة وجروح، وجرى علاجها.