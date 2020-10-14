مصرع 3 من مصابي حادث انقلاب ميكروباص "بلبيس - العاشر"

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، أن 3 من مصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان، لقوا مصرعهم قبل الوصول للمستشفيات، وجرى إسعاف 8 آخرين ونقلهم للمستشفيات.

ووقع حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص، ما أدى لانقلاب الأخيرة، بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ولقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم عامل بريد بمجلس مدينة بلبيس، وأصيب 8 آخرين، وجرى تحويل 4 منهم، حالتهم حرجة، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

ويتلقى مصابين اثنين، الرعاية بمستشفى بلبيس المركزى، وأخطرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار كريم عبدالكريم، التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ودفعت دورية أمنية لتسيير حركة الطريق، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إلى المستشفى.

وتبين من التحريات، وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى لانقلاب الأخيرة.

في السياق ذاته، انتقل المحاسب على الصناديلي، رئيس مجلس مدينة بلبيس، إلى المستشفى؛ لمتابعة حالة المصابين، فيما أشرف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزي على تقديم الرعاية للمصابين، موجها بتقديم العلاج اللازم لهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة.