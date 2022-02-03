تجديد حبس عاطلين قتلا طفلا سحلا تحت عجلات توك توك لسرقة هاتفه المحمول 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس سائق «توك توك»، وعاطل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفل سحلا تحت عجلات «توك توك» لسرقة هاتفه المحمول.

البداية كانت بورود إخطار لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من أحد المستشفيات بوصول جثة طفل في العقد الثاني من العمر، به عدة جروح متفرقة وجروح قطعية في الرأس، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهلية الطفل.

سائق توك توك وعاطل وراء الجريمة

وبسؤالهم أفادوا أن نجلهم كان لدى أحد أقاربهم في منطقة عين شمس، وبعد خروجه من المنزل فقدوا الاتصال به، وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن سائق توك توك وعاطل تتبعا الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه، ثم اعتديا عليه وسرقا هاتفه المحمول، وحاولا الفرار فأمسك الطفل الضحية بـ«التوك توك»، فسحلاه تحت العجلات ثم صدماه بحائط خرساني، فلفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط الجناة

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.