القبض على شخصين بتهمة قتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة في الإسماعيلية

تمكّنت وحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي من القبض علي شخصين لارتكابهما واقعة قتل شاب أمام منزله بدائرة المركز والشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة شعيب التابعة لدائرة مركز أبوصوير استخدم فيها أحد الأطراف الأسلحة النارية مما تسبب في مصرع شخص وإصابة شقيقه.

مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية

وأمر اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث وانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتحديد هوية المتهمين في الجريمة.

وتحفظت الشرطة على المتهم الأول ويدعى «أحمد.ص.س»، 27 سنة، ومقيم بعزبة السجاعي التابعة لدائرة مركز أبوصوير داخل مجمع الإسماعيلية الطبي باعتباره المتهم الأول في الواقعة.

كما نجحت الشرطة في القبض على المتهم الثاني، وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقع، وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة «بندقية خرطوش» أخفاها قرب مقابر القرية بعد ارتكاب الحادث.

شهود عيان: خلاف على إنشاء طريق واء المشاجرة

وقال شهود العيان من أهالي المنطقة التي وقعت بها الجريمة، إنَّ العائلتين اختلفا على إقامة طريق في أرض مخصصة للمجني عليهما لرفضهما سير السيارات من الأرض الخاصة بهما.

وأضاف شهود العيان، أنَّه على مدار الفترة الماضية وقعت العديد من المشادات بسبب السيارات الغريبة والدراجات النارية لسيرها من الأرض الخاصة بهم للوصول إلى منزل الطرف الثاني مرتكب الواقعة وهو ما دفعهم لقطع الطريق بقش الأرز وبعض بقايا الأشجار.

وأشار شهود العيان، الطرف الثاني بيت النية للتشاجر مع المجني عليهما وأثناء خروجهما من المسجد عقب صلاة الجمعة أطلقو عليهما طلقات الخرطوش مما تسبب في وفاة ماهر إبراهيم، 41 سنة، وإصابة شقيقه «أحمد» 22 سنة بطلق ناري.

النيابة تأمر بدفن الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بعد انتقالها إلى مكان الواقعة والاستماع لشهود العيان بدفن الجثمان بعد انتهاء فحصها من قبل الطبيب الشرعي وكتابة تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة والأسلحة النارية وإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.