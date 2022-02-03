توقف حركة الصيد في البرلس بعد ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح  

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الخميس، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وعلى شاطئ بحيرة البرلس، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، في بيان لها، عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الخميس، عقب تلقيها إشارة من ميناء الصيد، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس.

إشارة برياح وأمطار مساء اليوم

ووردت للمحافظة إشارة بتعرض المناطق الشمالية من البلاد، ومنها محافظة كفر الشيخ، لأمطار مساء اليوم، بالإضافة لتعرض المحافظة للرياح ما بين متوسطة لشديدة، واضطراب حركة الملاحة البحرية، وبلوغ سرعة الرياح من 65 إلى 75 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، ما أدى لوقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس.

طوارئ بكفرالشيخ بسبب تغيرات الطقس

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.‎

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، على مدار الساعة.‎

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء بضرورة الاستعداد لأي طوارئ.