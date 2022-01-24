توقف حركة الصيد في البرلس لليوم الثاني على التوالي بسبب الطقس السيئ

كشف مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن استمرار وقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لليوم الثاني على التوالي لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، وذلك ببوغاز وبحيرة البرلس.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، تلقت إشارة اليوم من ميناء الصيد بالبرلس باستمرار توقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية، ولم يعلن ميعاد استئناف الصيد.

ورست العشرات من المراكب في أماكن الرسو ببحيرة البرلس وأمام الميناء وذلك بعد وقف حركة الصيد، كما ناشد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظًا على حياتهم وسلامتهم وذلك بعد ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، ووفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‎

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.