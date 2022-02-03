فريق مصر للتميز الحكومي يشارك في حفل توزيع جوائز المسابقة بجامعة أسيوط

شارك فريق جائزة مصر للتميز الحكومي، في حفل توزيع جوائز التميز الداخلي لجامعة أسيوط، والذي شهد تكريم كلية الطب لحصولها على المركز الأول، وكلية الهندسة في المركز الثاني، وكلية الصيدلة في المركز الثالث.

دعم التنافسية المؤسسية بين الكليات المختلفة

ويأتي تكريم الكليات الفائزة بجامعة أسيوط في إطار الحرص على دعم التنافسية المؤسسية بين الكليات المختلفة، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، وكذلك من أجل استمرارية تعميق ونشر ثقافة التميز بهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية فى الأداء المؤسسي، ولترسيخ مبادئ وقيم التميز الحكومي من أجل تحسين جودة حياة المواطن ولتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإداري

وأكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الهدف من منظومة الجوائز الداخلية يتمثل في دعم تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإداري، ورفع روح المنافسة وبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار تهيئة وتأهيل الكليات والإدارات والموظفين للمشاركة في كل الجوائز المحلية والدولية.

جوائز لوحدات الجهاز الإداري

وكانت جائزة مصر للتميز الحكومي أعلنت عن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية لمختلف وحدات الجهاز الاداري بالدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية من الجائزة، وجاءت جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق جائزتها الداخلية، وتقوم إدارة الجائزة بتقديم الدعم الفنى لإطلاق الجوائز الداخلية بالمؤسسات المختلفة.

إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة 2022

وسبق وأعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة 2022، وبدء مخاطبة الجهات الحكومية لتلقي الترشيحات، وتتضمن الجائزة 19 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي.