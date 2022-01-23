إطلاق مسابقة التميز الحكومي بين كليات جامعة الإسكندرية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز المؤسسي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بإطلاق منظومة التميز الحكومي بين كليات الجامعة، وعقدت لجنة التميز الحكومي بالجامعة عدة اجتماعات لوضع خطة عمل متكاملة وبرنامج زمني محدد لتنفيذ المهام الواردة في قرار تشكيل اللجنة ونشر ثقافة التميز بين كافة الكليات والمعاهد العليا بالجامعة.

ترشيح اثنين من كل كلية

كما تم مخاطبة كافة كليات الجامعة لترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية، لتمثيل الكلية كسفراء للتميز ومسئولين عن إعداد ملف الكلية للتنافس علي الجائزة بدعم من السادة عمداء ووكلاء الكليات.

وفي إطار خطة العمل الموضوعة قام الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس لجنة التميز الحكومي بالجامعة، بعرض ما تم مناقشته والتوصل إليه في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنواب رؤساء الجامعات الحكومية في مصر.

وقام «أبوالنجا»، بتوضيح المهام الرئيسية وشرح آليات عمل اللجنة لضمان المشاركة الفعالة في التنافس علي الجائزة في دورتها الثالثة 2022، كما تم البدء في الخطوات التنفيذية وتسجيل كافة كليات الجامعة للمشاركة في فعاليات الجائزة وفقا للإجراءات والجدول الزمني الذي وضعته اللجنة المنظمة للجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ورش عمل

وقام الدكتور علي عبد الهادي، مسلم أستاذ الدراسات التنظيمية بكلية التجارة، ومقرر اللجنة، بتوضيح الفئات المختلفة للمشاركة في جوائز التميز مع التركيز على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وتوضيح أهدافها وشرح محاورها وعرض نموذج عملي وتطبيقي للمحاور والأبعاد والمعايير الرئيسية للجائزة

كما قام «عبدالهادي» بتشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة وفقا للمحاور الرئيسية للجائزة، لإعداد وتجهيز ورش عمل يتم تنفيذها مع سفراء التميز بالكليات وكافة الأطراف ذات العلاقة.