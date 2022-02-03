الدفاع الروسية: موسكو تنشر صواريخ S-400 في بيلاروسيا وتتأهب للقتال

في ظل التوترات السائدة حاليا في أوروبا الشرقية، وقرار الولايات المتحدة بنشر مزيد من الجنود في دول جنوب حلف الأطلسي، مع زيادة الحشود العسكرية على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة صواريخ «أرض - جو»، إس -400 الروسية، جرى نشرها في بيلاروسيا وستكون في حالة تأهب قتالي للدفاع الجوي، كجزء من عملية تفتيش لقوة الاستجابة التابعة للدولة.

الصواريخ في حالة تأهب قتالي

وقالت الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة «تاس»، إن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس -400 «تريومف»، التابعة للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية التي شاركت في عملية تفتيش لقوة الاستجابة التابعة للدولة وصلت إلى بيلاروسيا بالفعل.

وأوضحت أنه من محطة التفريغ، سيجري الأفراد مسيرة على مركباتهم إلى ساحة تدريب غير مألوفة في منطقة بريست، وقالت الوزارة: «فور وصول الفرق الروسية لمنصات إطلاق صواريخ إس -400 أرض- جو إلى أماكن إنجاز مهامها التدريبية، انطلقت في حالة تأهب قتالي للدفاع الجوي كجزء من نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المتكامل».

إرسال كتيبتين إلى بيلاروسيا

وكانت وزارة الدفاع الروسية، ذكرت في وقت سابق أنه جرى إرسال كتيبتين من أنظمة الدفاع الجوي إس -400 «تريومف»، من القوات الجوية للمنطقة العسكرية الشرقية وجيش الدفاع الجوي إلى بيلاروسيا في عملية تفتيش لقوة الاستجابة.

وتابع البيان، أنه سيتم إجراء تفتيش قوة الاستجابة التابعة للدولة الروسية والبيلاروسية، وسيتدرب الجيشان البيلاروسي والروسي، على نشر القوات وإنشاء فرق عمل في اتجاهات خطيرة على أراضي بيلاروسيا خلال فترة زمنية قصيرة، وستتدرب القوات على حماية المنشآت الحيوية والعسكرية الحكومية والدفاع عنها وحماية حدود الدولة في المجال الجوي والتحقق من جاهزية وقدرة قوات الإنذار للرد السريع للدفاع الجوي لإنجاز مهام حماية المنشآت الحيوية.