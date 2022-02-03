الكرملين: نشر واشنطن لقوات في أوروبا يدعو لقلق روسيا

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في بيان له نشرته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة، تنتهج سياسة الأمر الواقع، تجاه الأزمة في أوكرانيا، وتواصل تصعيد التوتر في أوروبا الشرقية، متابعا: «إن عمليات انتشار القوات الأمريكية في أوروبا هي أفضل دليل على أن روسيا لديها سبب واضح للقلق»

وكان البنتاجون قد أعلن عن نشر قوات عسكرية أمريكية إضافية في شرق أوروبا، وسيشمل ذلك ما يقرب من 2000 جندي أمريكي في بولندا، مع بضعة آلاف إضافية إلى دول جنوب شرق حلف شمال الاطلسي، بما في ذلك رومانيا.

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سفارة روسيا: تصريحات الخارجية الأمريكية حول اتفاقيات مينسك «إيجابية»

من جهة أخرى، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حول ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، يعد إشارة إيجابية.

فيما قال الدبلوماسيون الروس، في بيان لهم: «نعتبر بيان نيد برايس حول ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك إشارة إيجابية»، مضيفين: «في الوقت نفسه، نلاحظ المحاولات الجارية لإلقاء اللوم على روسيا واتهامنا بتقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها».

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روسيا ليست طرفا في النزاع

ذكر الدبلوماسيون أن روسيا ليست طرفا في النزاع وبالتالي فإن المهمة الرئيسية هي إجبار السلطات في أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها، موضحين أن توريد الأسلحة الأمريكية إلى الأوكرانيين الساعين للانتقام يدفعهم فقط إلى حل عسكري للمشكلة مع جنوب شرق البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد صرح، في مؤتمر صحفي، بأن الولايات المتحدة تصر على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، ولا تزال تعتبرها طريقا للسلام في دونباس.