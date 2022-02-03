«القوى العاملة» تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع بشرم الشيخ

استأنف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة»، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ5 % المقررة لهم، وذلك بحضور، أشرف الدين مدير المديرية، وسهير الليثي وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي.

فرص حقيقية تقدمها الدولة

في مستهل كلمته شدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرا إلى أن هذه الفرص التي يتم تقديمها لهذه الفئة، هي فرص حقيقية، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة في كل المحافظات، مقدما خالص شكره للفنادق التي وفرت هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها

وقال الوزير إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا عى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكل الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله، لافتاً إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد سعفان على أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية

وقال الوزير إننا مستمرون نحو الانطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بعمل قاعدة بيانات حقيقية، لكل من تسلم عقد من أبنائنا من ذوي الهمم، يدرج فيها كل بياناته من اسمه، واسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة، لضمان المتابعة المستمرة له في مكان العمل الذى يعمل فيه، حتى تكون وظيفة مستدامة، ومواجهة أي تغير يمكن أن يحدث مستقبلاً على طبيعتها، والتعامل مع هذا التغير بكافة السبل والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في محيط العمل.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، بضرورة متابعة قاعدة البيانات الدائمة لذوي القدرات الخاصة ويتم تحديثها أولا بأول، فضلاً عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك تواصل معهم لحل مشاكلهم.