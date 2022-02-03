 إطلاق خطة هيكلة وتطوير معامل مستشفى التأمين الصحي ببنها

أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، عن خطة تطوير لقطاع المعامل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، برئاسة الدكتور إبراهيم راجح، المشرف العام على بنك الدم وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والمعامل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، بهدف تقديم خدمة طبية ومعملية متميزة لمرضى التأمين الصحي ببنها.

إعادة هيكلة معامل التأمين

مشيرا إلى أنه تم إعادة هيكلة المعمل وتقسيمه إلى وحدات هيماثولوجى وميكروبيولوجى ووحدة كيمياء ووحدة مناعة، وتوفير جهاز closed system full automated، ويتم من خلاله عمل كل التحاليل الخاصة بكيمياء الدم.

مضيفا أنه تم تفعيل عمل تحاليل D- dimer - S.Ferritin وهرمونات الغدة الدرقية على جهاز الـtosho واستقبالهم من جميع العيادات الخارجية التابعة للتأمين الصحي المحيطة بالمستشفى.

هيكل تنظيمي لمعامل التأمين

وقال الدكتور عمرو مصطفى، إنه تم مخاطبة جميع الأقسام لمعرفة التحاليل المطلوبة والعمل على توفير غير الموجود منها بالمعمل، وعمل هيكل تنظيمي للمعمل، ووجود طبيب مسئول عن كل وحدة.

وأشار مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها أنه يتم عمل اجتماع شهرى للقسم لاتخاذ القرارات الهامة به وعمل رؤية للخطة التدريبية والتعليمية من كل شهر وبدء التدريب على مكافحة العدوى والجودة بالمعمل، مع عمل تنسيق خاص بها لمتابعة الأداء.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم راجح، المشرف العام على بنك الدم وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والمعامل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، على أنه تم إعداد خطة لتطوير العمل في بنك الدم والمعمل، وعمل خطط تدريبية وتعليمية والتدريب على مكافحة العدوى وتطوير أساليب الجودة.

وقال إنه تم مخاطبة جميع الأقسام لمعرفة التحاليل المطلوبة والعمل على توفير غير الموجود منها بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

مؤكدا على أن مستشفى التأمين الصحي ببنها تشهد طفرة إدارية وفنية وطبية وهناك سعي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.