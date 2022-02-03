تنطلق اليوم أولى مباريات كأس العالم للأندية 2022، حيث يواجه نادي الجزيرة نظيره بيري، في تمام الساعة 6:30 مساء، ما يجعل الكثير من الراغبين في مشاهدة مباريات البطولة يبحثون عن طريقة تنزيل تطبيق قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، بعد أن أعلنت القناة بث مباريات البطولة عبر التطبيق الخاص بها مجانا.

واستعدادا لمشاهدة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره مونتيري يوم السبت المقبل، والموافق 5 يناير، في تمام الساعة 6:30 مساء، نوضح من خلال هذا التقرير طريقة تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022، والتي جاءت كالتالي:

طريقة تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022

- يمكن لراغبي مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، مشاهدتها مجانا من خلال تنزيلها على الهاتف المحمول للأندرويد من خلال الرابط من هنـــــــــــا.

- كما يمكن لراغبي مشاهدة المباريات على التي تعمل بنظام IOS من هنــــــــــــا.

- يعد الدخول إلى الرابط الخاص بتحميل التطبيق، يتم الضغط على تثبيت لتحميله على الهاتف.

- وبعد تحميله يتم تسجيل الدخول على التطبيق حتى يستطيع المشاهد مشاهدة المباريات الخاصة بالبطولة.

وعن تطبيق أبوظبي الرياضية فهو يعد من أهم التطبيقات الرياضية الذي يمكن متابعة المباريات من خلاله، وهو تابع لشركة أبوظبي للإعلام، والتي تحرص دائما على تقديم تجربة رقمية جديدة في عالم التطبيقات بقالب عصري تسمح له بالبقاء على تواصل مع كل ما يدور حوله والاطلاع على آخر المستجدات في عالمنا حيثما كان، من خلال القنوات المتعددة لشركة أبوظبي للإعلام، ويمكن متابعة مباريات البطولة التي تنطلق الليلة 3 فبراير على التطبيق.