أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس العالم للأندية، ما جعل العديد من راغبي مشاهدة مباريات النادي الأهلي في البطولة وعشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022.

وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد

تبث قناة أبو ظبي الرياضية مباريات كأس العالم للأندية 2021، والتي من المقرر أن تنظم في دولة الإمارات داخل مصر عبر تطبيق «AD SPORTS»، ويمكن مشاهدتها عن طريق معرفة الآتي:

القمر: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على عرب سات

القمر: عرب سات.

التردد: 11804

الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي H

تقنية البث: HD

تصحيح الخطأ: 4/3

وعن بطولة كأس العالم للأندية 2021، سيشارك بها عدد 7 أندية، تكون ممثلة عن القارات، وتتضمن تلك الأندية، النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ونادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا نادي مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في أمريكا الشمالية، نادي بيراي التاهيتي، والذي يشارك بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، نادي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة، نادي بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».