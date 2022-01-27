تردد قناة أبو ظبي الرياضية في آسيا لمتابعة دوري الخليج والبطولات العالمية

يحرص قطاع عريض على متابعة دوري الخليج العربي 2021/2022 والذي يبث عبر قنوات محددة، ولذا تزداد فرص البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية في آسيا، كونها إحدى القنوات التي تملك بثه، فضلا عن عدد من البطولات الأخرى التي تبث عبر القناة، ومنها الدوري الهولندي والدوري الأسترالي والدوري الأمريكي وكأس محمد السادس.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية في آسيا

ويستطيع المشاهد المصري والعربي والخليجي متابعة قناة أبوظبي الرياضية في آسيا بتحميل التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: h) 11526).

الجودة: SD.

ترددات أخرى لقناة أبو ظبي الرياضية

كما يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي عرب سات وهوت بيرد من خلال الترددات التالية:

- القمر الصناعي عرب سات

التردد: H) 11804)

.3/4_27500

الجودة HD

- القمر الصناعي هوت بيرد

التردد:H) 11747)

FEC/SR_27500_3/4

الجودة: SD

اسم القناة على قائمة القنوات: (Abu Dhabi sports)

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

ويعرض عبر القناة الإماراتية عدد من البرامج، ومنها برنامج «وثائقي الزعيم» وبرنامج «ملك الإشاعات» وبرنامج «طواف الدراجات» وبرنامج «مع البحار» وبرنامج «الشارع الرياضي» وبرنامج «القرار» وبرنامج «كرة القدم الأوروبية في أسبوع» وبرنامج «إكسترا تايم» وبرنامج «على مسؤوليتي» وبرنامج «وثائقيات» وبرنامج «بدايات» وبرنامج «ذكريات»، فضلا عن باقة من البرامج المنوعة.

كما تقدم القناة برنامج «مان تو مان» الذي يعرض في تمام الساعة 01:00 صباحا بتوقيت الإمارات وبرنامج «التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022» الذي يعرض في تمام 02:45 صباحا بتوقيت الإمارات وبرنامج بطولة مبادلة العالمية للتنس الذي يعرض 04:45 صباحا بتوقيت الإمارات، وبرنامج «السرعة القصوى» الذي يعرض 08:45 صباحا، وبرنامج «فان زون آسيا» الذي يعرض 09:45 صباحا وبرنامج «Eleven بالعربي» الذي يعرض في تمام الساعة 01:30 مساء بتوقيت الإمارات.