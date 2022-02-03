شيرين فراج تنعى بسنت فهمي: كانت صديقة عزيزة وهبت حياتها لأعمال الخير

نعت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب سابقا، صديقتها الراحلة النائبة بسنت فهمي، التي وافتها المنية أمس الأربعاء، إثر اصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنّه رغم انتهاء علاقة الزمالة بينهما تحت قبة البرلمان بانقضاء الفصل التشريعي الأول، إلا أنّ الصداقة لم تنقطع بل استمرت.

قضاء معظم الوقت في المسجد

وأضافت فراج لـ«الوطن»، أنّ النائبة الراحلة خضعت للعلاج بعد إصابتها بكورونا، وتحسنت حالتها قبل رحيلها، حتى جاء خبر وفاتها جاء كالصدمة بالنسبة لها، متابعة: «بسنت فهمي كانت إنسانة رحيمة ومحبة لأعمال الخير، وترفض اللقاءات أو الزيارات يوم الجمعة، وكانت تقضى معظم الوقت في مسجدها بمدينة العاشر من رمضان لتقديم المساعدات الإنسانية للحالات الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم».

بسنت فهمي شخصية متواضعة

وقالت فراج، إنّ الدكتورة بسنت فهمي كانت خبيرة مصرفية واقتصادية كبيرة، وكل مداخلاتها المسجلة تحت قبة البرلمان كانت تؤخذ بعين الاعتبار: «لم أشعر في يوم من الأيام بأنّها متكبرة، بالعكس كانت تطعم الفقراء بين كل فترة وأخرى».

حياة الوحدة

وأشارت «فراج»، إلى حياة الوحدة التي كانت تعيشها النائبة بسنت فهمي، حيث أنّ لديها ابن وابنة يعيشان في الخارج، موضحة أنه بعد وفاة زوجها، وهبت الدكتورة بسنت فهمي حياتها لأعمال الخير: «خسارة كبيرة أنّنا فقدنا هذه السيدة، لكنها تركت ميراثا كبيرا من أعمال الخير».

ورحلت النائبة السابقة بسنت فهمي بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا مطلع يناير الماضي، بعد رحلة طويلة في العمل المصرفي والمالي، وعُينت في مجلس النواب بالفصل التشريعي السابق في 2016، وقدمت العديد من المقترحات المتعلقة بتحسين البنية التشريعية للاقتصاد في مصر.