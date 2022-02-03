بشرة خير لـ «ريان المغربي».. تحرير الطفل «ريان اللبناني» من مختطفيه

أعلنت وزارة الداخلية في لبنان، أن شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوات الأمن الداخلي، تمكنت من تحرير الطفل ريان من وسط أيدى المختطفين بعد مطالبات كثيرة من قبل الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذه.

تحرير الطفل ريان اللبناني من أيدى المختطفين

وغرد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، على حسابه الشخصى عبر موقع «تويتر»، قائلا: «بجهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالما لعائلته»، مقدما التهنئة لقوات الأمن الداخلي على جهودهم المبذولة لحماية البلاد.

بجهودٍ جبارة تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من تحرير الطفل ريان كنعان وإعادته سالماً. مرة جديدة نهنىء ابطال الشعبة وقوى الامن الداخلي على المهام التي يقومون بها حماية لمجتمعم. @LebISF #بوجودكم_نحنا_بأمان — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 3, 2022

تفاصيل اختطاف الطفل ريان فى لبنان

وفقا لما ذكره موقع «لبنان 24» اللبناني، تعرض طفل يبلغ من العمر 11 عاما، لعملية اختطاف في منطقة حالات بقضاء كسروان في لبنان، وطلب الخاطفين فدية 250 ألف دولار، حيث قام شخصان يستقلان سيارة من نوع «بيكانتو» رمادية اللون باختطاف «ريان كنعان»، في أثناء اصطحاب والدته له في أحد الأسواق اللبنانية، وأسرعت والدة الطفل وراء الخاطف لانقاذ ابنها، ولكن وقعت الأرض بعد أن دفعها أحدهما.

ونشر بعض الرواد عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورا للطفل ريان المختطف، مطالبين بالاتصال بعائلته في حال معرفة أي معلومة جديدة عنه، كما بدأت السلطات اللبنانية في التحقيقات لمتابعة ومعرفة أسباب الحادث وتحرير الطفل.

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الطفل ريان المغربي مازال داخل البئر

من جهة أخرى، تواصل السلطات المغربية جهودها لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ أكثر من 40 ساعة، حيث تجري أعمال الحفر لإنقاذه، بعد أن فشلت كل محاولات إدخال أي أشخاص داخل البئر واستخراج الطفل، نظرا لضيق البئر، ما جعل السلطات تلجأ إلى استخدام جرافة للقيام بأعمال حفر أفقية حول البئر.