مفاهيم خاطئة حول استخدام سخان المياه في المنزل.. اعرفها لتجنب مخاطره

على مدار شهور فصل الشتاء، يحرص كثير من المواطنين على استخدام سخان المياه بشكل دائم ومستمر، حتى يساعد على رفع درجة حرارة المياه التي يتم استخدامها على مدار فصل الشتاء تجنبا للإصابة بنزلات البرد المعدية، خصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل دائم على تصحيح المفاهيم الخاطئة للمواطنين حول استخدام الأجهزة الكهربائية، حتى يتمكنوا من استخدامها بشكل صحيح، يمكنهم من تجنب مخاطره والتقليل من استخدام الكهرياء الذي يؤدي إلى رفع فاتورة الكهرباء.

ونرصد من خلال التقرير التالي بعض المفاهيم الخاطئة حول استخدام سخان المياه الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والتي جاءت كالتالي:

مفاهيم خاطئة حول استخدام سخان الكهرباء

يعتقد كثير من المواطنين ومستخدمي سخان المياه الكهربائي أن سخان المياه الكهربائي من الأجهزة المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إذ لم يتم استخدامها بشكل سليم، ويعتقد الكثير من المواطنين أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه وهي معلومة خاطئة وغير صحيحة تمام، ولكن عند غلق سخان المياه الكهربائي يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها دون استهلاك مزيد من الكهرباء.

مزايا السخان الكهربائي

أوضح جهاز حماية المستهلك المزايا الخاصة بالسخان الكهربائي والتي تتمثل في الآتي:

- أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

- السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة ولا يصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانا، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

- تطور تكنولوجيا التسخين الكهربائي آخذة في الازدياد من حيث القدرة.