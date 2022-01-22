نصائح لشراء أجهزة كهربائية أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة

يسعى عدد كبير من المواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية للبحث عن تلك الأعلى كفاءة في التشغيل، والأقل استهلاكا للطاقه لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشرائح التي بدأ تطبيقها على شحن العدادات مسبوقة الدفع منذ أول شهر يوليو من العام الماضي، وكذلك الزيادة على فاتورة العدادات القديمة والتقليدية منذ أول شهر أغسطس 2021.

اختيارالأجهزة الكهربائية ذات المستوى الأخضر

وكشفت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابعه لنطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب على المواطن عند التفكير في شراء أي جهاز كهربائي جديد النظر إلى بطاقة «كفاءة الطاقة»، واختيارالأجهزة التي يكون مستواها «أخضر»، لأنها تكون أعلى كفاءة وأقل استهلاك للطاقة حتى لا تزيد قيمة فاتورة الكهرباء

وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية

وأشارت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، إلى أن المادة 51 من قانون الكهرباء تنص على أن «يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية».

كيفية تخفيض 10% من الطاقة عند استخدام الغسالات

وقالت إدارة الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، إنه يمكن خفض نسبة 10% من الطاقة عند استخدام الغسالات الأوتوماتيكية، من خلال عدم القيام بالتشغيل إلا عند امتلاء الغسالة، لأنها عادة ما تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة، كما يجب استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جداً فقط، مع استخدم دائما مياه باردة فى عملية الشطف، إضافة إلى فصل الكهرباء عن الغسالة في حال عدم الاستخدام لأن عدم الفصل قد يؤدي إلى استهلاك الطاقة.