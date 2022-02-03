دليلك لاكتشاف العروض الوهمية في الأوكازيون.. ألا يتجاوز التخفيض 50%

حذرت شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية للمواطنين الراغبين في الشراء، أوقات الأوكازيون الشتوي المقرر يوم الإثنين، 7 فبراير الجاري، من الوقوع فى خديعة التخفيضات الوهمية وخاصة للأجهزة المنزلية.

حقيقة التخفيضات الوهمية

وكشفت الشعبة عن وجود عدد كبير من عروض الأجهزة الكهربائية لا تخرج عن كونها عروض وهمية، والهدف منها التخلص من المخزون الراكد.

وأشارت إلى أن عدد كبير من الشركات المنتجة تدشن عروضًا على الأجهزة المنزلية التي لا تلقى إقبالًا والتي مر على تصنعيها سنة كاملة، بهدف بيعها بسعر مخفض كفرصة للشراء قبيل دخول المنتج الجديد للأسواق.

ويعد الأوكازيون فرصة لترويج تلك السلع حيث يقبل كثير من المستهلكين على الشراء، للاستفادة من عروض الأسعار وخوفًا من الارتفاعات الجديدة للسلع مع بداية العام الجديد.

الشعبة ترصد العروض الترويجية للأجهزة المنزلية

ورصدت الشعبة قيام عدد من الشركات بنشر إعلانات ترويجية على صفحات التواصل الاجتماعي لتشجيع المستهلكين، بتخفيضات تتجاوز 50%.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إذا زاد التخفيض عن 5 و20% خاصة للأجهزة الكهربائية فيجب التدقيق والتأكد من صحتها»، ونصح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية المستهلك بضرورة مراجعة تاريخ الإنتاج والضمان الخاص بالسلعة ومكوناتها والحصول على الفواتير الخاصة وتجربة الجهاز قبل الشراء.

وأضاف «هلال»، أنّ التجار لديهم استعداد للبيع بأي سعر مخفض لتشجيع القوى الشرائية وكسر حالة الركود التي يمر بها السوق حاليا، لتغطية التزاماتهم من خلال تخفيض أرباحهم، مشيرا إلى أن غالبية تجار الأدوات والأجهزة المنزلية، لديهم حاليا عروض تخفيض من أجل تنشيط حركة البيع، بعدما تراجع هامش الربح.

ودعا رئيس شعبة الأدوات المنزلية إلى اختيار مكان الشراء بعناية وخاصة المحل صاحب السمعة الطيبة، وتجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر، ومعرفة المحلات المشاركة فعليا في الأوكازيون لضمان جدية التخفيضات، والتحقق من سنة الإنتاج وبلد المنشأ مع الحصول علي فاتورة الشراء بعد دفع ثمن السلعة مدون بها تاريخ الشراء، ونوع السلعة، وعدد القطع.