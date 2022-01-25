حدود الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية.. شغل واتحكم في فاتورتك

يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة حدود استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستخدم بشكل يومي لمحاولة ترشيد الاستهلاك لخفض الفاتورة الشهرية خاصة مع تطبيق شركات توزيع الكهرباء الشرائح الجديدة مع فواتير شهر أغسطس الماضي.

توعية المستهلكين بكيفية ترشيد الطاقة

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حدود الاستهلاك الشهري لبعض الأجهزة المنزلية الكهربائية وفقا لفئة بيان ملصق الطاقة كنوع من توعية المستهلكين بكيفية ترشيد الطاقة لخفض فاتورة الكهرباء وهي كالتالي:

حدود استهلاك الأجهزة الكهربائية شهريا

- غسالة ملابس

التوصيف: 7 كجم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 22.4 «كيلو - وات - ساعة»

- مكنسة كهربائية

التوصيف: 1600 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح مابين 4.75 إلى 2.33 «كيلو - وات - ساعة»

- التلفزيون

التوصيف: 32 بوصة

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 29.37 إلى 8.64 «كيلو - وات - ساعة»

- الثلاجة

التوصيف: 16 قدم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 87.84 إلى 55.48 «كيلو - وات - ساعة»

- ميكرويف

التوصيف: 16 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 38.33 إلى 16.22 «كيلو - وات - ساعة»

- تكييف

التوصيف: 1.5 حصان

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 69.39 إلى 49.08 «كيلو - وات - ساعة»

- سخان مياه كهرباء

التوصيف: 50 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 160.89 إلى 143.74 «كيلو - وات - ساعة»

- تلفزيون 32 بوصة ال سي دي

القدرة: 156 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 23.7 «كيلو - وات - ساعة»

- حلة الأرز بالكهرباء

القدرة: 500 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 11.4 «كيلو - وات - ساعة»

- لاب توب

القدرة: 50 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 10.7 «كيلو - وات - ساعة»

- غسالة أطباق

القدرة: 500 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 8.4 «كيلو - وات - ساعة»

- المكنسة الكهربائية

القدرة: 300 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 2.6 «كيلو - وات - ساعة»

- التلفزيون

التوصيف: 32 بوصة

حدود استهلاك الكهرباء الشهري تتراوح ما بين 29.37 إلى 8.64 «كيلو - وات - ساعة»

- الثلاجة

القدرة: 125 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 45.6 «كيلو - وات - ساعة»

- الكمبيوتر الشخصي

القدرة: 270 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 41.1 «كيلو - وات - ساعة»

- الميكرويف

القدرة: 800 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 24.2 «كيلو - وات - ساعة»

- صانع القهوة

القدرة: 990 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 15.1 «كيلو - وات - ساعة»

- غسالة الملابس

القدرة: 500 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 14.5 «كيلو - وات - ساعة»

- المكواة

القدرة: 1000 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 13 «كيلو - وات - ساعة»