حقيقة فيديو حريق برج خليفة في دبي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تابعة لجماعة الحوثي فيديوهات لحريق شب في برج خليفة بدبي، مروجة أنه يعود إلى القصف الحوثي بالصواريخ الباليستية أمس الأول، فيما أوضحت السلطات بالإمارات حقيقة فيديو حريق برج خليفة في دبي المتداول بأنه قديم يعود تاريخه لعام 2016.

#تم_أطلاق_أربعة_صواريخ بالستية من قبل الحوثي في وقت واحد الساعة«11:30« مساء الأحد(١٤٣٩/٠٧/٨هـ)

١. صاوخ على الرياض.

٢. صاروخ على نجران.

٣. صاروخ على خميس مشيط

٤. صاروخ على جيزان.

وتم أعتراضها واسقاطها من قبل الدفاع الجوي ولم يحدث أي أذى لا بشري ولا مادي ولله الحمد. pic.twitter.com/fU3WtnBIbJ — Ahmad AL Shehri (@al_alshehri75) March 25, 2018

بدأ انتشار مقطع الفيديو، أمس، عقب إعلان وزارة الدفاع في أبوظبي اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، من دون أية خسائر، في ثالث هجوم تشنه جماعة الحوثي على الإمارات خلال شهر يناير.

وعقب انتشار مقاطع الفيديو والصور التي تم الترويج لها على أنها نتيجة الاعتداء من هجوم جماعة الحوثي على دولة الإمارات، انتشرت تغريدات توضح حقيقة فيديو حريق برج خليفة في دبي مؤكدة أنه منشور قبل سنوات، وليس له علاقة بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي عام 2016 .

حقيقة فيديو حريق برج خليفة

يشار إلى أنه مع انتشار للفيديوهات والصور، جاء في التعليقات المرافقة خبر إخلاء الأبراج والمولات التجارية وبعض المنشآت في دبي وأبو ظبي بسبب القصف الصاروخي على الإمارات، فيما أكدت وكالات الأنباء العالمية أن الفيديو مفبرك ومشابه لمقاطع نشرتها وسائل إعلام قبل عدة سنوات، كذلك أفادت التقارير الصحفية أن هذا الحريق قد اندلع في فندق ذا أدريس داون تاون القريب من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصاً آنذاك فى العام 2016 .

الصور نشرت فى عام 2018 لإطلاق الحوثيين سبعة صواريخ بالستية على السعودية

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ادعى ناشروها أنها لحرائق وأضرار في منشآت ومطارات بعد تعرضها لصواريخ الحوثيين، إلا أنّ الادعاء غير صحيح، والصور الأربع الظاهرة في منشور متداول قديم، حيث أفادت الصحف المحلية الإماراتية أن هذه الصور نشرت في 26 مارس عام 2018، في اليوم نفسه لإطلاق الحوثيين سبعة صواريخ بالستية على السعودية، وحينها أكدت الرياض اعتراض دفاعاتها الجوية للصواريخ.

يشار إلى الهجوم الجديد من جماعة الحوثي على الإمارات ، تزامن مع زيارة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات، في أول زيارة يجريها رئيس للدولة العبرية إلى دولة خليجية .