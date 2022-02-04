شريفة ماهر عن الصلح مع ابنها «شريف»: «ربنا يهديه ويتعظ من موت أخوه»

يتساءل الجمهور عن حقيقة الصلح بين الفنانة شريفة ماهر ونجلها شريف الذي رفع قضية ضدها بشأن تقسيم أملاكها، حتى وصل الأمر إلى المحاكم، رغم وفاة شقيقه مجدي إلا أنه لم يتم الصلح بين الطرفين.

شريفة ماهر ونجلها مجدي

وقالت شريفة ماهر لـ«الوطن»، إن نجلها شريف يريد الصلح معها ولكن بشروط، بأن يحصل على الشقة ولن يتنازل عن حقه فيها، موضحة أنا لم أقبل ذلك لأن هذا حق أشقائها الآخرين، مضيفة: «هقول إيه.. ربنا يهديه والمفروض يتعظ من موت أخوه».

وفاة نجل شريف ماهر

كشفت الفنانة شريفة ماهر، تفاصيل وفاة ابنها «مجدي» قائلة، «دفنوا ابني من غير ما يبلغوني، ولما عرفت بخبر وفاته وقعت من طولي، أنا مسامحه ليوم الدين، ونسيت خلافي معاه لإني أم في الآخر والأول».

وأضافت «ماهر»، أن خلافها الأساسي مع ابنها «شريف» وليس «مجدي»، وأحد معارفها في السويد أخبرها بأن ابنها بين الحياة والموت، فأخبرته أنها لا تعلم عنه شيء.

هل تم الصلح بين شريفة ماهر ونجلها

وبشأن عدم مشاهدتها نجلها قبل وفاته قالت شريفة ماهر في تصريحات لـ «الوطن»: «مش هسامحهم عشان حرموني من ابني ومشفتهوش بقالي سنة».

وأضافت شريفة ماهر، أن الصراع والخلافات منذ زواج ابنتها ناهد، قائلة: «سرقتني من يوم ما جت تتجوز»، بينما استغل نجلها شريف ضعف نظرها، وأجبرها على التنازل عن أملاكها، بحسب قولها.

سبب رفع قضية على شريفة ماهر

وكشفت شريفة ماهر، أن القضية التي يرفعها عليها ابنها شريف هي عدم التعرض لأملاك شقيقته ناهد، وأملاكه التي تؤكد ماهر أنها بالأصل أملاكها، بينما هم تحايلوا عليها وأخذوها منها بالخداع.

هناك خلاف نشب بين شريفة ماهر وأولادها على تقسيم أملاكها وصل إلى ساحات القضاء، وعلى إثره تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة اهتمامات المصريين عبر مواقع البحث.