«رفع قضية ضد والدته من أجل الميراث».. وفاة ابن شريفة ماهر

توفي الابن الأكبر للفنانة شريفة ماهر «مجدي»، صباح اليوم، وفقا لما أفاد به شقيقه حليم في تصريح لـ«الوطن».

وقال «حليم»: «توفي (مجدي) أخونا الكبير، ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه»، مشيرا إلى أن الراحل شارك مع أشقائه في دعوى قضائية أقاموها ضد والدتهم شريفة ماهر.

وعن إمكانية مشاركة شريفة ماهر في مراسم الجنازة، قال: «لسه مش عارف هيحصل إيه، أنا رايحلها في الطريق دلوقتي».

خلاف شريفة ماهر مع ابنها

يذكر أن خلافا نشب بين شريفة ماهر وأولادها على تقسيم أملاكها وصل إلى ساحات القضاء، وعلى إثره تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة اهتمامات المصريين عبر مواقع البحث.

أعمال شريفة ماهر

قدمت الفنانة شريفة ماهر العديد من الأعمال الفنية، وما يقرب من 38 فيلمًا في السينما، وهي: «بلد المحبوب»، «أسرار الناس»، «غلطة أب»، «أنا بنت مين»، «اديني عقلك»، «مجلس الإدارة»، «ظلموني الحبايب»، «المقدر والمكتوب»، «كدت أهدم بيتي»، «فالح ومحتاس»، «تحيا الرجالة»، «ارحم دموعي»، «من رضى بقليله»، «إسماعيل يس في البوليس».