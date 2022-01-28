«رفع عليها قضية».. شريفة ماهر تعفو عن ابنها بعد وفاته: مسمحاه من قلبي

توفي صباح اليوم «مجدي» الابن الأكبر للفنانة شريفة ماهر، وجرى تشييع جنازته بعد صلاة الجمعة، بعد خلاف كبيرة بينه وبين والدته وصل إلى ساحات المحاكم بسبب الميراث.

شريفة ماهر تعلق على رحيل ابنها

وفي أول تصريح لها بعد وفاة ابنها، قالت فنانة شريفة ماهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مسمحاه من قلبي أنا بردو أم مهما كان بينا مشاكل وقضايا نسيت كل حاجة»، مشيرة إلى أنها لم تتحمل صدمة الخبر وتمر بحالة صحية سيئة.

شريفة ماهر تكشف سبب غيابها عن جنازة ابنها

وأكدت الفنانة شريفة ماهر أنها لم تتمكن من المشاركة في تشييع جنازة ابنها بسبب مرضها وأنها لا تستطيع الحركة، منوهة بأنها علمت خبر الوفاة من ابنها «حليم».

يذكر أن أبناء الفنانة شريفة ماهر ومن بينهم «مجدي» الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد والدتهم لخلاف على الميراث.