شريفة ماهر مهاجمة ابنيها: «مش مسامحاكم.. حرمتوني من أخوكم اللي مات»

كشفت الفنانة شريفة ماهر، عن تفاصيل وفاة ابنها الأكبر مجدي، إثر خضوعه لعملية جراحية بالقلب، وأكدت أنها تسامحه من كل قلبها، ولكن لن تعفو عن نجلها الآخر شريف وابنتها ناهد، قائلة: «مش هسامحهم عشان حرموني من ابني ومشفتهوش بقالي سنة»، وذلك من خلال بث مباشر لـ «الوطن».

الفنانة القديرة: ابني المتوفى لم يكن طرفا بالنزاع.. «هما اللي حرضوه»

وأوضحت الفنانة شريفة ماهر، ان ابنها المتوفى مجدي، لم يكن طرفا بالنزاع ضدها غير بتحريض من نجلها شريف، حيث جعله أخوه يتضامن معه هو وشقيقتهما ناهد ضدها ودخوله بالصراعات.

وتابعت ماهر، أن ابنها الأكبر مجدي توفي قبل أن تراه، بمستشفى «بدران»، ولم يقم له عزاء حتى الآن، وأن أبناءه جاءوا من السويد وحضروا جنازة والدهم، لكنهم لم يتواصلوا معها حتى الآن مطلقا.

وأكدت أنها علمت بالصدفة من أصدقاء لها بالسويد أن نجلها مجدي، يخضع لعملية بالقلب، ولم يخبرها أحد من أبنائها بذلك أو من أحفادها.

وأضافت شريفة ماهر، أن الصراع والخلافات منذ زواج ابنتها ناهد، قائلة: «سرقتني من يوم ما جت تتجوز»، بينما استغل نجلها شريف ضعف نظرها، وأجبرها على التنازل عن أملاكها، بحسب قولها.

وكشفت شريفة ماهر، أن القضية التي يرفعها عليها ابنها شريف هي عدم التعرض لأملاك شقيقته ناهد، وأملاكه التي تؤكد ماهر أنها بالأصل أملاكها، بينما هم تحايلوا عليها وأخذوها منها بالخداع، كما وصفت من خلال البث المباشر لـ «الوطن».

ابنتي نيفين هي الأحن من بين أبنائي.. «كانت بتدي لي فلوس شغلها»

كما أوضحت شريفة ماهر، أن ابنتها نيفين الصغرى، هي الأحن بين أبنائها، وسردت بعض المواقف لها التي تدل على برها لوالدتها من بينها، أنها كانت تعمل من أجل مساعدة والدتها قائلة: «بنتي نيفين كانت بتشتغل في فيلم (الريس عمر حرب)، كانت تقوم بدور ابنة غادة عبد الرازق.. وكانت بتاخد 300 جنيه باليوم.. كانت تيجي تدهملي بعد التصوير».

ابني شريف زقني.. مش هاقدر أسامحه

وعلقت الفنانة شريفة ماهر، عما أشيع عن ضرب ابنها شريف لها، أنه لم يحدث ذلك بالتحديد، بينما دفعها خلال مشاجرتهم معا، مؤكدة أنها لن تستطيع العفو عنه وعن شقيقته ناهد بسبب قسوتهما عليها، على حد قولها.