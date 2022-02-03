قناة مغربية: معجزة.. الطفل ريان يأكل ويشرب في قاع البئر

تحت عنوان «معجزة»، قالت قناة «شوف» المغربية إن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة حياة يرزق في قاع، وأنه تناول الطعام والماء داخل البئر التي سقط فيها منذ نحو 48 ساعة.

وقالت قناة «شوف» إن حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الأهالي الموجودين بالقرب من موقع سقوط الطفل ريان، عندما علموا أنه لا يزال رغم كل الساعات الماضية على قيد الحياة، وعندما تمكنت السلطات التي تتولى عملية إنقاذه من إيصال الماء والطعام له داخل البئر.

3 أمتار أو أقل تفصل أعمال الحفر عن ريان

وقالت الوسيلة الإعلامية المغربية ذاتها، في بث مباشر منذ قليل، إن أعمال الحفر القطرية التي تقوم بها السلطات لإنقاذ الطفل حول البئر، وصلت إلى آخر 3 أمتار تقريبا، حيث علق الطفل ريان عند عمق 32 مترا من البئر التي يمتلكها والدها وتبلغ عمقها 62 مترا تقريبا.

وأعرب عدد من المواطنين المغاربة عن حزنهم لما ألم بالطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات تقريبا، بينما حمّل بعض الأهالي، الذين استطلعت قناة «شوف» رأيهم، والديه مسؤولية سقوطه في البئر.

سقوط الطفل ريان في البئر الذي يمتلكه والده

وسقط «ريان» في البئر، أمس، في نحو الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب، إذ كان والده يقوم بإصلاحات لها، ثم ذهب لصلاة العصر، وعندما عاد لم يجد طفله، فشك أن يكون سقط في البئر، بحسب ما صرح والد الطفل ريان لـ«الوطن» في تصريحات سابقة.

وأوضح أنه بإدخال كاميرا إلى البئر تبين أن «ريان» بالفعل داخلها، وكانت المفاجأة أنه لا يزال على قيد الحياة، وتم إبلاغ السلطات المعنية التي تحركت على الفور وأدخلت أداة لإيصال الأكسجين للطفل.

أعمال حفر قطرية حول البئر لإنقاذ ريان

وجرت في البداية محاولات من عناصر الدفاع المدني المغربي للدخول إلى البئر لإنقاذ الطفل، إلا أن تلك المحاولات فشلت نتيجة ضيق فتحة البئر، وعقب ذلك قررت السلطات القيام بأعمال حفر أفقية حول البئر للوصول إلى الطفل وإخراجه.