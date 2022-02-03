التنمية المحلية تنفي إغلاق المقاهي أثناء مباراة مصر والكاميرون

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عن حقيقة إغلاق المقاهي وقت إذاعة مباراة منتخب مصر في مواجهة الكاميرون، مؤكدا أن المقاهي تعمل اليوم بشكل طبيعي، ولا صحة لما يتردد عن إغلاق المقاهي والكافيهات وقت إذاعة مباراة منتخب مصر والكاميرون المقرر إذاعتها الساعة التاسعة مساء اليوم، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا على أرض الكاميرون، داعيا المواطنين إلى الاستمتاع بالمباراة وعدم الانتباه لأية شائعات.

مدة عمل المقاهي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن عمل المقاهي يستمر حتى الساعة الواحدة اليوم وفق التوقيت الشتوي لمواعيد فتح وغلق المحلات، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتردد عن غلق المقاهي وقت إذاعة المباراة لمنتخب مصر، مؤكدا أن الكافيهات مفتوحة للمواطنين مع استمرار حظر تقديم الشيشة داخل المقاهي، وعلى أصحاب تلك الأنشطة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم.

الكافيهات تعمل بشكل طبيعي

وأوضح أن كل الكافيهات تعمل بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية طوال مدة انطلاق بطولة الأمم الإفريقية ويتم إذاعة كل المباريات عليها وسط إقبال جماهيري، وبالتالي لا داعي لإغلاق المقاهي، فهي متنفس أمام الجمهور للاستمتاع بالمباراة وتشجيع منتخب مصر في مواجهته مع الكاميرون في الدور قبل النهائي ونتمنى الفوز للمنتخب المصري للوصول للمباراة النهائية بقيادة الكابتن محمد صلاح أحد أهم اللاعبين في العالم.

اتباع الإجراءات الوقائية

وأشار إلى أن على الكافيهات دور كبير في اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين والحد من الزحام واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب الورقية وخلافه، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير والنظافة لمنع أي انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن موجة الطقس الباردة ربما تؤثر بعض الشيء خاصة في ظل وجود بعض الأمطار والموجة الباردة التي تضرب بعض المحافظات وفق الأرصاد الجوية.