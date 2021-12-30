التنمية المحلية: ساعة زيادة في تشغيل الكافيهات والمحال خلال رأس السنة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن استعدادات الوزارة لاحتفالات رأس السنة، مشددًا على استمرار مواعيد الإغلاق الشتوية مع زيادة ساعة بالنسبة ليومي الخميس والجمعة في تشغيل الكافيهات والمحال والمولات، أما المراكز والمدن والأحياء فهناك تنسيق مع المرور والحماية المدنية، والمديريات الخدمية في المحافظات المصرية.

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار في الشوارع

أما بالنسبة للتعامل مع الطقس، قال «قاسم»، إن هناك انتشارا للسيارات الخاصة برفع أي تراكمات لمياه الأمطار، مضيفا «هناك توقف للأمطار على محافظة الجيزة، مع وجود طقس شتوي مائل للبرودة ونشاط للرياح وطقس غائم، أما في الإسكندرية ومطروح فهناك تعطيل للدراسة وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ولكن لا يوجد أي تراكمات للمياه أيضًا، ولا توجد أي خسائر بسبب الأمطار، مع استمرار نشاط الرياح والطقس الشتوي المعروف».

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الخميس، أن محافظة الفيوم تشهد طقسا شتويا معتدلا ونشاطا ملحوظا للرياح، ونفس الأمر في كفر الشيخ التي يوجد بها انخفاض كبير في درجة الحرارة، مع استمرار فتح الموانئ المصرية أمام حركة الصيد والملاحة.

نصائح للمواطنين في الطقس الشتوي

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بالنسبة لباقي المحافظات فهناك طقس شتوي شديد البرودة على المحافظات الساحلية، وبارد على محافظات الوجه القبلي، مشددًا على استعداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة آثار هذا الطقس.

ووجه «قاسم»، عددًا من النصائح إلى المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط المياه لمواصلة عملها بسهولة ويسر، وعدم السير على الطرقات بسرعات كبيرة، لتجنب التعرض للحوادث المرورية، مشددًا على أهمية التنسيق بين المحافظات لسرعة الاستجابة في حالة أي طارئ.