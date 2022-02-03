6 طرق لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون من البيت

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر والكاميرون، المرتقبة بين المنتخبين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، التي تستضيفها الكاميرون، حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من فبراير الجاري.

طرق مشاهدة مباراة مصر والكاميرون

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، طرق مشاهدة مباراة مصر والكاميرون، التي تنطلق في تمام الساعة 9 مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وتذيعها العديد من القنوات، منها قناة «آر تي أي»، إذ تبث القناة الإيفوارية مباريات البطولة، عبر القمر الصناعي بدر.

تردد قناة آر تي أي

التردد: 11996

معدل الترميز: H 27500

تردد قناة آر تي بي

تذيع قناة «آر تي بي» البوركينية المجانية مباريات كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير.

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11900

معدل الترميز: H 27500

تردد قناة النبأ الليبية

تبث قناة النبأ الليبية مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، ومن المقرر أن تعرض مباراة مصر والكاميرون، في قبل نهائي البطولة الأكبر في القارة السمراء.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

أعلنت قناة الجزائر الأرضية، إذاعة مباريات المنتخب المصري، منذ دور الثمانية.

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة Programme NationalHD

التردد 11680

معدل ترميز 27500 أفقي

تردد قناة بي إن سبورت

من المعروف أيضا، أن مجموعة قنوات بي إن سبورت، حصلت على حقوق بث مباريات البطولة عبر شاشاتها.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11013

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

بث مباشر عبر قناة «كاف» على يوتيوب

تيسيرا على المشاهدين ومحبي كرة القدم العربية والإفريقية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قبل انطلاق البطولة، أنه سيتم بث جميع المباريات أونلاين بشكل مباشر عبر قناته على اليوتيوب.