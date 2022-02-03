150 مركز شباب ‏في الدقهلية يوفرون مشاهدة مباراة مصر والكاميرون

قال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن دعم المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره منتخب الكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، واجب وطني على جميع المصريين.

مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام جميع المشجعين

وأضاف الشربيني، في بيان صحفي، أن مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والتي يتوفر بها شاشات عرض، تفتح أبوابها أمام جميع المشجعين لمشاهدة المباراة الحاسمة اليوم، تماشيا مع سياسة وزارة الشباب التي يتبناها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، لجذب الشباب للمراكز وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، طبقا لرؤية القيادة السياسية 2030، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومن لبس الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

150 مركز شباب تتوفر بها شاشات عرض

وأشار إلى أن جميع الإدارات الفرعية تشارك في إذاعة المباراة والتي يبلغ عددها 19 إدارة فرعية، والتي يتوافر بها شاشات عرض، بواقع 150 مركز شباب يتوفر بها شاشات عرض، بالإضافة إلى 30 ناد رياضي، يتوفر بهم شاشات عرض لمتابعة المباراة.

وتمنى الشربيني الفوز للمنتخب المصري لكرة القدم اليوم أمام المنتخب الكاميروني، والتأهل للمباراة النهائية والفوز بلقب البطولة والعودة بالكأس إن شاء الله.

ويلتقي في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، كل من منتخبي مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والفائز يلتقي مع فريق السنغال في نهائي البطولة.