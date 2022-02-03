حمزة نمرة بعد إصابته بكورونا: أخدت 3 جرعات والمناعة عاملة من بنها

كشف المطرب حمزة نمرة، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ يخضع للعزل المنزلي منذ أيام، وذلك رغم حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الجرعة الثالثة التعزيزية.

ونشر حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له مرتديًا الكمامة، مُعلقًا عليها بقوله: «واخد تلات تطعيمات 2 أسترازينيكا وواحد فايزر والمناعة عاملة من بنها».

متابعو حمزة نمرة يدعمونه

وحرص عدد كبير من مُتابعي حمزة نمرة، على دعمه ومساندته في تلك الأزمة الصحية، حيث قال أحدهم: «ربي يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض ويصبرك على فراقه عزيز ويصبرنا معك على كل الابتلاءات اللي إحنا مبتلينها.. الله يرفع عنا.. لسه بقول في جديد الله المستعان على ما يصفون».

كما مازح أحد المتابعين الفنان حمزة نمرة، قائلًا: «ده أنت كدة مدرع مش محصن»، كما قال آخر: «أوميكرون بيمسي على العالم».

وكان الموت غيب عن عالمنا والد الفنان حمزة نمرة، قبل أيام، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، فيما تعذر حضور «حمزة» مراسم الجنازة والعزاء، لوجوده خارج البلاد، ووجود صعوبة في السفر بسبب إجراءات الطيران في ظل تفشي انتشار كورونا.

حمزة نمرة ينعى والده

ونعى حمزة نمرة، والده الراحل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «في أمان الله يا بابا.. في أمان الله يا ماما.. رب ارحمهما كما ربياني صغيراً».