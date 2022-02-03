«الخلالي»: عبدالله بن المعتز كان شاعرا مفوها وحكيما ضيعته السياسة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن عبدالله بن المعتز كان واحدا من الشعراء المفوهين، وكان أديبا ولديه الكثير من الأمور المتعلقة بالأدب والشعر وغير ذلك.

الخلالي: عبدالله بن المعتز كان حكيما وضيعته السياسة

وأضافت الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «يمكن أن نقول إنه كان حكيما ولكن ضيعته السياسة، حيث إن له حكايات في بلاط السياسة، وكان له قصة عجيبة وغريبة ويقال إنه قد تولى الحكم ليلة واحدة ولم يكمل بعد ذلك وغير ذلك من الأمور».

وتابعت الإعلامية: «الكثير من الأمور السياسية ضيعت الأدباء والمفكرين والعلماء أيضا، حيث كان هناك أدباء عظماء وشعراء مفوهين وكان هناك الكثير من النجباء، لكن السياسة ضيعتهم».

وأشارت، إلى أن الكثير من الوقائع أكدت أنه في التاريخ السياسي العالمي للعالم كان هناك سياسات معتدلة خرج منها البعض ناجيا وأُخذ البعض في أقدامها.

قصواء الخلالي: الحدث الأبرز والأهم في الثقافة المصرية

كما تطرقت الإعلامية قصواء الخلالي، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤكدةً أنه نوارة الأحداث والأنشطة الثقافية في مصر والعالم العربي وهو الحدث الأبرز والأهم في الثقافة المصرية.

وأتمت: «مصر تستعد له سنويا وتراهن دوما على قدرتها على تحدي كل الصعوبات، وكان هناك الكثير من المعوقات في الفترة الماضية لكن استطاعت مصر أن تنظم هذا الحدث بشكل لائق ومبهر».

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، الذي تستمر فعالياته إلى يوم 7 فبراير المقبل، أحد أكبر تجمعات دور النشر في العالم، إذ يشارك في الدورة الحالية 1063 ناشرا يمثلون 51 دولة من مختلف قارات العالم.

ويقام المعرض في 5 صالات على مساحة شاسعة تبلغ 80 ألف متر مربع، وتيسيرا على الزائرين أتاحت اللجنة المنظمة للدورة الحالية خريطة المعرض بعد تحديثها، والتي تشمل أماكن دور النشر المشاركة بالتفصيل.