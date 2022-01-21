قصواء الخلالي: طرفة بن العبد كان من شعراء الطبقة الأولى وترك إرثا عظيما

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ طرفة بن العبد كان واحدا من شعراء الطبقة الأولى وترك شعرا عظيما وإرثا لغويا عظيما، وكانت كلماته شديدة الرقة والبلاغة، وربما كان حزينا ومحبا لكنه في مواقيت كثيرة ترك شيئا عن الظلم الذي تعرض له.

قصواء الخلالي: طرفة بن العبد تعرض لظلم كبير

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أنّ طرفة بن العبد تعرض لمظلمة كبيرة في الحب، وتعرض لمظلمة كبيرة من الأقارب، وفي النهاية ترك إرثا كبيرا من الشعر العربي العظيم الذي كان في أوجه في العصر الجاهلي.

وتابعت الإعلامية: «أحرص دائما هنا في هذا البرنامج على أن أتحدث عن أهمية التاريخ، حين تعرف ستفهم ثم ستحلل وتستنبط فلسفة تسير عليها وستعرف بعد ذلك ما تريد أن تعرفه في مسارك، وحين تحدد مسارك من قراءة التاريخ والفلسفة وكل هذه المعارف التي تأتينا من الكتب والمجلدات والمصادر الثرية فإننا سنرسم مسارنا».

لن تصل إلى المعلومة الدقيقة إلا بتحليل واعٍ

وواصلت قصواء الخلالي: «ربما البعض لا يقرأ وربما البعض لا يحب القراءة، لكن في كل الأحوال عليك أن تعرف، ومصادر المعرفة متعددة وكثيرة، وإذا توقفت أمام القراءة لسبب أو لآخر يمكنك أن تعرف من وسائط متعددة مثل الجلسات ومشاهدة التلفاز أو الراديو، لكنك مهما جمعت من المعلومات لن تصل إلى المعلومة الدقيقة إلا بتحليل واعٍ، وهذا التحليل لن تستطيع ان تدركه إلا بالقراءة».