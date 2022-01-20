قصواء الخلالي: يجب ترك مساحة تفكير للطفل.. «مفيش حاجة اسمها مينفعش يسأل»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الطفولة هي البذرة الأولى في الحياة، وبداية معرفة الإنسان، وهو ما يدفعها للحفاظ على فقرة «أدب الأطفال» في برنامجها، موضحة أن الإنسان يأتي إلى هذا العالم كورقة بيضاء، ثم يتشكل وتنقش على معارفه الكثير من المستجدات.

من الضروري تنشئة الطفل معرفيا وفكريا وفلسفيا

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن المعامل النفسي يبدأ في التشكل والرسم بشكل كبير جدا للإنسان، ومهما تطور وتغير فإن الخطوات الأولى تبقى معه، كما أن النبتة المعرفية الأولى يكمل حياته بها بشكل كبير، مشددةً على ضرورة الاهتمام بتنشئة الطفل معرفيا وفكريا وفلسفيا، موضحةً: «كلمة فلسفة ليست شيئا مهما بالنسبة لنا مجتمعيا أو شعبيا، لكن الفلسفة في حد ذاتها هي أن للكون نفسه رؤية عظيمة جدا».

وتابعت أن الفلسفة هي معرفة أسباب حدوث الأشياء وتفسيرها، وبالتالي فإن تنمية التحليل والبحث والمعرفة وفلسفة الأمور أمر عظيم سيريح الأسرة ويجعل الطفل يجيد التفكير، لأن الأخلاق والعقل سيقودانه جيدا: «يجب أن نترك المساحة أمام الطفل ليعمل عقله الصغير والبريء، مفيش حاجة اسمها سؤال مينفعش الطفل يسأله، كل الأسئلة مسموح له يسألها، ويجب عليها أن نجيب على الأسئلة المناسبة لسنه».

كتاب يتناول مجموعة من الألغاز حلّها العلماء

واستعرضت الإعلامية كتاب «مجموعة الكتب العلمية المبسطة.. العلماء وأدواتهم»، وهو من إصدارات دار المعارف، موضحةً أنه مخصص للناضجين والصفحات ليست ممتعة إلى حد كبير بالنسبة للأطفال حديثي السن، لكن عند قراءته فإن القارئ يحصل على معلومات قيمة عن كبار العلماء مثل جاليليو، ويتناول أيضا أنماط علمية مبسطة.

وأشارت إلى أن الكتاب تناول مجموعة من الألغاز التي حلّها العلماء، وكيفية عمل العلماء وحب التجارب، وكل التفاصيل العلمية المرتبطة بعملهم، ويتناول أيضا مقياس الحرارة الذي يعتبر من أهم أدوات المعامل، والمجهر الذي يفيد العلماء في أبحاثهم.