فضائل شهر رجب وحكم الصيام فيه.. الإفتاء توضح

مع بداية شهر رجب، يتسارع العباد على الطاعات وعمل الخير والتقرب من الله عز وجل، فهو واحد من أهم الشهور الهجرية في العام، حيث إنه واحد من الأشهر الحرم، حيث قال الله تعالى عن شهر رجب: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، كما أن فضائل شهر رجب متعددة ويسعى الكثيرون لاغتنامها، ومن الأمور الشائعة التي يتساءل عنها المواطنون هي حكم صيام شهر رجب، وإن كان بدعة أم لا.

صيام رجب وسيلة لاغتنام فضائل شهر رجب

وفي فيديو على قناتها الرسمية على قناة موقع «يوتيوب»، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام شهر رجب، لحسم الجدل، موضحة أن صيام هذا الشهر من الأمور المستحبة، مثل الصيام في كل الأوقات، وهو طريقة لاغتنام فضائل شهر رجب، كما أشار الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».

الأزهر يوضح فضائل شهر رجب

وفي السياق ذاته، نشر الأزهر الشريف تقريرا، يوضح فيه فضائل شهر رجب، مؤكدا أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها والحرص الكبير على تطبيق الشريعة.

كما أوضحت مشيخة الأزهر في تقريرها، أن من فضائل شهر رجب أنه الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج، والتي كانت في يوم 27 من الشهر الكريم، كما أن الله عز وجل قد حرم فيه القتال، ومن خير ما يقوم به العبد في هذا الشهر الكريم، هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، والنهي عن الظلم، وأشارت إلى قول الله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ۚ ذلك الدين القيم ۚ فلا تظلموا فيهن أنفسكم».

وقال الشيخ عبد الحميد الاطرش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الأمور التي يمكن للعبد اتباعها لاغتنام فضائل شهر رجب، ومن ضمنها الإكثار من الدعاء إلى الله عز وجل، مشيرا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر».