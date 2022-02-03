«البترول»: توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية بالمحافظا

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر، منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، ما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بنحو 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، موضحاً أن ذلك جاء فى إطار توجيهات الرئيس السيسى وخطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة، إضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف «الملا»، خلال رئاسته، اليوم، الاجتماع الدورى لاستعراض أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة «حياة كريمة»، والعمل على تذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجارٍ تنفيذها وفقاً للمخطط، مشيراً إلى أنه تم توصيله لنحو 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تركيب 835 ألف عداد «مسبق الدفع».

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعى لتطوير قرى «حياة كريمة» الـ1487، موجهاً بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة، خاصة أن أعمال توصيل الغاز الطبيعى ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحى الحكومى، مشيراً إلى أنه تم التوصيل لـ98 قرية، وجارٍ تنفيذ الشبكات الأرضية لـ100 قرية، وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ142 قرية.