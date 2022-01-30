رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: حققنا نجاحا كبيرا في قطاع البترول خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إنَّ ما حدث بقطاع الطاقة في مصر خلال السنوات السبع الماضية يعد معجزة بكل المقاييس، حيث انتقلت بمصر من عجز شديد في المواد البترولية، إلى دولة في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.

نجاح ملموس بمجالات التصنيع بقطاع البترول

وأضاف رئيس لجنة الطاقة، أنَّه على مدار السنوات السبع الماضية شهد قطاع البترول قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات الصناعة البترولية، التي كانت لها أصداء إيجابية على كافة المستويات والأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية أو حتى العالمية.

وتابع رئيس لجنة الطاقة، أنه حدث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع النفط، من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر، ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

7 اتفاقيات بترولية وقعتها مصر منذ أيام

وأشار رئيس لجنة الطاقة، إلى أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التي وقعتها مصر مؤخراً تعد ترجمة حقيقية لخطة التنمية المستدامة لتعظيم الموارد البترولية والنفطية لمصر، ومؤشر ثقة كبير للاقتصاد المصري بالتحالف مع الشركات العالمية على رأسها أباتشي الأمريكية أكبر منتجي النفط في العالم.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن مصر وقعت منذ أيام 7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.23 مليار دولار لحفر 14 بئرًا.

ولفت إلى أن مصر وقعت 17 عقد تنمية بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي منح توقيع حوالي 7 ملايين دولار عام 2021، وتعتزم توقيع 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار لحفر 39 بئرًا.