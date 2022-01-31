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«البترول»: زيادة البحث والإنتاج لتعويض تناقص الآبار

«الملا»لـ«الشركات»:التحول الرقمى إحدى أولويات القطاع لدعم اتخاذ القرار

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 مارينا رؤوف
08:56 م | الإثنين 31 يناير 2022
وزير البترول خلال اجتماع الجمعيات العمومية

وزير البترول خلال اجتماع الجمعيات العمومية

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، خاصة فى ظل الارتفاع الحالى، الذى تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول، مما يشجّع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات الإضافية وتكثيف حفر الآبار الاستكشافية والتنموية، فى إطار برامج الإنتاج المستهدفة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة بالفيديوكونفرانس لشركات «جابكو وعجيبة والفرعونية»، لاعتماد الموازنة المعدّلة للعام المالى 2021/ 2022، والموازنة المقترحة للعام المالى 2022/ 2023.

وقال «الملا»، وفقاً لبيان الوزارة أمس، إنه من الضرورى الاستمرار فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن العمل على ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على التحول الرقمى كإحدى أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.

وخلال الجمعية العامة لشركة «جابكو»، استعرض المهندس محمد المليجى، رئيس الشركة، بنود موازنة 2022/ 2023، التى تستهدف تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام، من خلال حفر 8 آبار استكشافية وتنموية وإضافة نحو 8850 برميلاً يومياً، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات المخططة تبلغ نحو 519 مليون دولار، بمعدل إنتاج مستهدف نحو 68 ألف برميل يومياً.

وفى اجتماع شركة «عجيبة»، قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة، إن الاستثمارات المخطّطة فى الموازنة الجديدة، تبلغ نحو 553.5 مليون دولار، وإنتاج 40 ألف برميل زيت يومياً، و18.5 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

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