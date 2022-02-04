الأوراق المطلوبة لاعتماد عقد إيجار صناعي من «الإسكان».. اعرف الإجراءات

يشهد القطاع الصناعي بدعم كامل وتحفيز من القيادة السياسية، حيث تضع الحكومة خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع، بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على خفض فاتورة الاستيراد والعمل على مضاعفة الصادرات، وهو ما يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.

وخلال الفترة الأخيرة طرحت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من قطع الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وحددت الوزارة، الشروط والمستندات المطلوبة لاعتماد عقد إيجار صناعي، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

المستندات والأوراق المطلوبة

خلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

نموذج معاينة مالك القطعة هو مقدم الطلب فقط، أو في حالة وجود توكيل مذكورة به كلمة إيجار وذلك في حالة شركات توصية بسيطة أو تضامن أو من الشركات المساهمة المصرية موقعا عليها من جميع الشركاء. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك عقد إيجار مصدق عليه بالشهر العقاري صورة رخصة التشغيل صورة السجل التجاري للشركة المؤجرة و المستأجرة صورة عقد الشركة المؤجرة صورة عقد الشركة المستأجرة في حالة إذا كانت الشركة المجرة مساهمة مصرية لابد من موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإيجار. رسم كروكي موضح به الجزء المراد تأخيره «في حالة تأخير جزء من المصنع» آخر إيصال سداد مياه

إجراءات الحصول على ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت