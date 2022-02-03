الأمن يعيد طفلاً بعد 6 ساعات من اختطافه لطلب فدية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من تحرير طفل مختطف، من قرية «الجواشنة»، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، وإعادته إلى أسرته، بعد 6 ساعات من اختطافه وطلب فدية مالية، لعودته سالماً.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً باختطاف طفل

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل «أحمد أيمن عبد الحميد»، 7 سنوات، في الصف الأول الابتدائي، مقيم بقرية «الجواشنة»، التابعة لدائرة المركز، باختطاف إابنهم أثناء ذهابه لملء زجاجة مياه من مكان بالقرب من منزلهم.

شرطة ديرب نجم تعيد الطفل المختطف لأسرته

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي من مديرية أمن الشرقية، ووحدة البحث الجنائي بمركز شرطة ديرب نجم، لتحديد مكان المختطفين، وتمكنوا من ضبط المتهمين، بعد عمل التحريات اللازمة وعودة الطفل لأسرته.

استقبال حافل للطفل بعد عودته

واستقبلت أسرة الطفل المختطف رجال الشرطة وبرفقتهم الطفل استقبالاً حافلاً تعبيراً وتقديراً منهم عن جهودهم التي بذلوها لإستعادة ابنهم.

وقال مصدر أمني بمركز شرطة ديرب نجم لـ«الوطن» إنه فور علم خاطفي الطفل بإبلاغ أسرته الشرطة، تركوه في محل اختطافه، مشيراً إلى أنهم طالبوا أسرة الطفل بدفع مبلغ مالي قيمته 150 ألف جنيه على سبيل الفدية، شرطاً لعودته سالماً إلى ذويه مرة أخرى.

وقال «ممدوح عمرو»، أحد أقارب الطفل، إنه في يوم الثلاثاء، ذهب الطفل لملء زجاجة مياه من مكان بالقرب من المنزل، ولكنه تأخر في العودة، وبقيام الأسرة بالبحث عنه بالقرية، علموا بأن طفلاً آخر استدرج ابنهم نحو دراجة نارية «توكتوك»، يستقلها رجلان، وإيهامه بأنها معطلة، وأنه سوف يقوم بمساعدته بالدفع بها للأمام، ثم قاموا بخطفه بعدما تحركوا بعيداً وفروا هاربين به إلى أحد مراكز محافظة الدقهلية.

أسرة الطفل تتلقى اتصالاً من الخاطفين وطلب فدية

وأضاف «عمرو» أن أسرة الطفل تلقت اتصالاً من خاطفيه، الذين أخبروهم باختطاف الطفل، وطلبوا منهم فدية مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل عودة الطفل إلى ذويه سالماً دون المساس به.

وتابع أنهم قاموا بإبلاغ مركز شرطة ديرب نجم باختطاف ابنهم في تمام الساعة 12 ظهراً من أمام المنزل، وفور علم المتهمين بتقديم أسرة الطفل بلاغ في مركز الشرطة، تركوا الطفل في محل اختطافه.

وأوضح أن رجال شرطة ديرب نجم أعادوا الطفل إلى أسرته سالماً، بعد مرور ما يقرب من 6 ساعات من اختطافه، كما تمكنت من ضبط المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

وأشار أحد أقارب الطفل إلى أن أهل المهتمين ذهبوا إلى أسرة الطفل بمنزلهم، وطالبوهم بالعفو والتسامح والتنازل عن المحضر، ولكنهم رفضوا بشدة التنازل عن حق ابنهم، خشية أن يتم تكرار هذه الواقعة مع غيره مرة أخرى، ولابد أن ينالوا عقاباً رادعاً عما قاموا به.