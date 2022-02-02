محافظ الشرقية يأمر بوقف وإلغاء انتداب موظفين للتقصير بديرب نجم

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 1566 لسنه 2022، بوقف «ر. م. ع.»، من العاملين بالوحدة المحلية لقرية «العصايد»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، عن العمل احتياطياً لمده ثلاثة شهور، أو لحين انتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ القرار.

إيقاف موظف عن العمل بالوحدة المحلية في العصايد

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعلى مأموريه التحقيق رقم 41 لسنه 2022 تحقيقات المحافظة.

إلغاء انتداب موظفة ومنعها من التعامل مع الجمهور

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 1567 لسنة 2022، بإلغاء انتداب «أ. م. م.» من العمل بالوحدة المحلية بقرية «العصايد»، بدائرة نفس المركز، وعودتها لعملها السابق، مع التأكيد على منعها من التعامل مع الجمهور، أو العمل بالإدارات الهندسية بنطاق المحافظة، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ القرار.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016، بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى تقرير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ولصالح العمل.