الكشف على 2.7 مليون سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة» في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قدمت الخدمة الطبية وأجرت الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 2 مليون 795 ألف سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن.

فرق طبية تقدم الخدمة الطبية بالمنازل

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفاً بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة.

فحص السيدات بمدن وقرى الشرقية

وأشار إلى أن الحملة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 عاما فأكثر، مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة، من 18: 25 عاما، ومن 25 : 35 عاما، وأكثر من 35 عاما، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء، وتمريض، ومدخلي بيانات، ورائدات ريفيات.

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي.

ولفت إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

وتابع، بأنه تم التأكيد علي الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوى، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.