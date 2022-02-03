نائب: لجان استماع لحل قضية العلاقة بين المالك والمستأجر سريعا

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء اللجان النوعية اليوم الخميس، خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الحكومة تسعى لحل أزمة الإيجار القديم

وقال «قريطم»، في تصريحات صحفيه للمحريين البرلمانيين اليوم، إن الحكومة تسعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف، وإيجاد بدائل عن طريق طرح الاسكان الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية على حل كل الإشكاليات والأزمات التاريخية.

وأضاف «قريطم»، أن البرلمان سيعمل على الفور من خلال لجان استماع لحل الأزمة سريعاً، بحضور الخبراء والمختصين والملاك والمستأجرين، للخروج بمشروع قانون يرضي جميع الأطراف، مؤكداً أنها خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

نبض الشارع المصري

وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الاجتماع جاء معبرا عن نبض الشارع المصري، وأنين ملاك العاقرات القديمة، وهو ما أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، وتأكيده على أن الحكومة تصلها العديد من الشكاوى المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عقد اجتماعاً اليوم، بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.